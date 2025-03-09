Автомобили одной китайской компании получат настоящие крылья для полетов

В Китае планируют запустить в 2026 году массовое производство летающих автомобилей. Об этом заявил глава правления компании Хэ Сяопэн, «Китайский производитель электромобилей XPeng Motors планирует массовое производство летающих автомобилей к 2026 году», — приводит его слова Xinhua.