Вашингтон и Нью-Дели создали совместный фонд для привлечения инвестиций для Индии

На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходил с 15 по 17 ноября, Индия и Соединенные Штаты объявили о создании нового фонда, целью которого является привлечение капитала для инвестиций в индийскую экономику.