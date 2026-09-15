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Госстат КНР сообщил о росте промышленности на 5,2% и продаж лишь на 0,4%

Госстат КНР сообщил о росте промышленности на 5,2% и продаж лишь на 0,4%

Китайская промышленность в августе выросла на 5,2%, но розничные продажи прибавили лишь 0,4%, а инвестиции сократились на 7,2%.

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