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Царьград

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МИД России предостерегает русских от сомнительных вакансий в Азии

МИД России предостерегает русских от сомнительных вакансий в Азии

Мария Захарова от МИД России призывает русских осторожно относиться к вакансиям в Юго-Восточной Азии из-за угрозы торговли людьми.

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