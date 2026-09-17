МИД России предостерегает русских от сомнительных вакансий в Азии

Мария Захарова от МИД России призывает русских осторожно относиться к вакансиям в Юго-Восточной Азии из-за угрозы торговли людьми.
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