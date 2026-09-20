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Татар-информ

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Многодетная семья Медведевых пришла на выборы в Елабуге в полном составе

Многодетная семья Медведевых пришла на выборы в Елабуге в полном составе

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ Многодетная семья Медведевых приняла участие в выборах на избирательном участке №1398 в Елабуге.

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