Подмосковье поделилось опытом комплексного развития территорий с Приморьем

Михаил Степанченко

Красиво на бумаге, но забыли про овраги. Приморье не Подмосковье. "Приморский край входит в число субъектов с максимальным количеством строящегося жилья. Местные власти намерены повысить качество проектов." Если Владивосток считать всем Приморьем, где стройка идет активно и новые микрорайоны в дальневосточной столице и её окрестностях растут на глазах, то оно конечно, что ж, не без того ж, оно, конечно, совсем буквально, если поднять вопрос и тут же бросить, потом его поднять и тут же заострить, тогда оно, конечно, что ж!