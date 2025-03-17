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Подмосковье поделилось опытом комплексного развития территорий с Приморьем

Подмосковье поделилось опытом комплексного развития территорий с Приморьем

В Подмосковье состоялось совещание представителей правительства региона с коллегами из Приморского края.

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Комментарии
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Михаил Степанченко
Красиво на бумаге, но забыли про овраги. Приморье не Подмосковье. &quot;Приморский край входит в число субъектов с максимальным количеством строящегося жилья. Местные власти намерены повысить качество проектов.&quot; Если Владивосток считать всем Приморьем, где стройка идет активно и новые микрорайоны в дальневосточной столице и её окрестностях растут на глазах, то оно конечно, что ж, не без того ж, оно, конечно, совсем буквально, если поднять вопрос и тут же бросить, потом его поднять и тут же заострить, тогда оно, конечно, что ж!
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