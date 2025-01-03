Токаев заявил, что Астана привержена стратегическому партнёрству с Москвой

Казахстан привержен стратегическому партнёрству с Россией. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, комментируя неформальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшие в конце ноября.
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