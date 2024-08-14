Российский бизнес уходит с корпоративных почтовых сервисов Google и Microsoft

В России эксперты зафиксировали отток российских компаний с корпоративных почт Google и Microsoft, за год уход с электронных почт Gmail составил 26%, а в Outlook — 40%, следует из данных группы компаний «Рунити», с которыми ознакомились «Известия».
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