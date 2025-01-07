Рождественские чудеса для детей ЛНР и забота о будущем России (ФОТО)

По поручению Путина в преддверии Рождества первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко исполнил мечты юных жителей ЛНР в рамках акции «Ёлка желаний», побывал в церкви и проинспектировал объекты образования.
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