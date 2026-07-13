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Археологи нашли 18 мумий с золотыми «языками»

Археологи нашли 18 мумий с золотыми «языками»

В Египте на средиземноморском побережье археологи совершили впечатляющее открытие, обнаружив 18 древних захоронений, содержащих уникальные артефакты, включая две восемнадцать золотых амулетов в форме языков .

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