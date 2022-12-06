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Глава дипломатии ЕС Боррель призвал отложить обсуждение гарантий безопасности для России

Глава дипломатии ЕС Боррель призвал отложить обсуждение гарантий безопасности для России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал отложить обсуждение гарантий безопасности для России. «Что касается гарантий безопасности для России, то об этом мы поговорим позже», — заявил политик, выступая на форуме парижского института Жака Делора.

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