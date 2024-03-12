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Капотнинский меридиан

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Собянин: Модернизируем 230 мастерских и лабораторий в колледжах Москвы

Собянин: Модернизируем 230 мастерских и лабораторий в колледжах Москвы

В колледжах столицы создадут 90 мастерских и лабораторий Мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал жителям города, что более 200 мастерских и лабораторий в колледжах Москвы будет модернизировано, также там создадут 90 новых мастерских и лабораторий.

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