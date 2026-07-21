Раздражение и опрелости: чем грозит коже долгий отдых в мокром купальнике

Оставаться в мокром купальнике или плавках после плавания опасно для здоровья. Как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач общей практики Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Говтва, это грозит взрослым и детям раздражением кожи, опрелостями и воспалением волосяных фолликулов.
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