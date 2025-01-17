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Парламентская газета

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Что будет с западными «миротворцами» в зоне СВО

Что будет с западными «миротворцами» в зоне СВО

Говоря о «столетнем партнерстве» с Киевом и предлагая ему помощь в три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно, Британия продолжает жить своим былым величием — сегодня «великодержавность» Лондона является, по большому счету, фикцией.

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