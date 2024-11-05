Звезда 90-х Татьяна Овсиенко возвращается на сцену после длительного перерыва

Певица устроила активный гастрольный тур по России. Популярная в 90-е годы заслуженная артистка РФ Татьяна Овсиенко, шокировавшая поклонников постаревшим лицом минувшей весной и заподозренная в алкоголизме, вернулась к работе.
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