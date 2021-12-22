smi.today

1 763 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Edouard TerArsenian
    Политологи Сатановский, Михеев, Багдасаров, Соловьев постоянно указывают об угрозах, которые несет Турция по отношени...Сатановский расск...
  • Серж Южанин
    Лицо, не испорченное интеллектом...«Нет предела боль...
  • Серж Южанин
    «Нет предела боль...

Чистая прибыль госпредприятий Китая достигла $275 млрд

Чистая прибыль госпредприятий Китая достигла $275 млрд

Государственные предприятия Китая, находящиеся под управлением центральных валстей страны, продемонстрировали уверенный рост чистой прибыли за первые 11 месяцев года, сообщил регулятор государственных активов страны, передает агентство Синьхуа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх