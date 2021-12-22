Чистая прибыль госпредприятий Китая достигла $275 млрд

Государственные предприятия Китая, находящиеся под управлением центральных валстей страны, продемонстрировали уверенный рост чистой прибыли за первые 11 месяцев года, сообщил регулятор государственных активов страны, передает агентство Синьхуа.
Государственные предприятия Китая, находящиеся под управлением центральных валстей страны, продемонстрировали уверенный рост чистой прибыли за первые 11 месяцев года, сообщил регулятор государственных активов страны, передает агентство Синьхуа.
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