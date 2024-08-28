Главком ВСУ Александр Сырский заплатил огромную цену за атаку на Курскую область — теперь украинская армия терпит крупное поражение в Донбассе, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер.
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