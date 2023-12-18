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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тамара Дербушева: «Мне кажется, Миронова поменяла отношение ко многим вещам. Собирается ли вернуться – вопрос к ней, но форму поддерживает, тренируется»

Светлана Миронова – серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете. Ее последними соревнованиями был чемпионат России по летнему биатлону, который проходил в сентябре.

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