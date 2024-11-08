Прокуратура проверяет видео о найденных документах на свалке в Тимашевском районе

В Тимашевском районе Краснодарского края прокуратура начала проверку после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором местные жители обнаружили служебные документы из прокуратуры и Следственного комитета.
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