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Актер Аффлек признался, что боится Пайк после съемок в "Исчезнувшей"

Актер Аффлек признался, что боится Пайк после съемок в "Исчезнувшей"

Голливудский актер Бен Аффлек в беседе с Variety признался, что боится одной коллеги. «Я все еще боюсь Розамунд Пайк», — признался Аффлек, снимавшийся с актрисой в фильме Дэвида Финчера «Исчезнувшая».

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