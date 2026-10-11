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Тульские новости

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Тульская область прогнозирует рост зарплат и низкую безработицу до 2029 года

Тульская область прогнозирует рост зарплат и низкую безработицу до 2029 года

Среднемесячная зарплата в Тульской области к 2029 году превысит 100 тысяч рублей, при этом уровень безработицы останется ниже 2%.

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