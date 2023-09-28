Alpine объяснила, почему не ищет нового руководителя команды

AlpineВице-президент Alpine Motorsports Бруно Фамен, который с Гран При Нидерландов стал руководителем заводской команды Alpine в Формуле 1, объяснил, почему он до сих пор не нашёл руководителя на замену уволенному Отмару Сафнауэру.
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