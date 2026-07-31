ВТБ Юниор начал новый сезон стажировок в 85 городах России

Программа ВТБ Юниор охватит более 85 городов России, общее число стажеров превысит 900 человек. Конкурс составил более 75 человек на место, лучшие участники могут получить предложение о постоянной работе.
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