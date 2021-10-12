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Как дочку от её же мужа спасала

Как дочку от её же мужа спасала

Одна дочку замуж выдала недавно. А до свадьбы-то наревелась. Так с лицом опухшим за столом праздничным и сидела.

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Vera Dobryagina
Аллё, гараж, вы что там, после вчерашнего не проснулись ещё? Или у вас День Сурка? Хватит старые посты повторять.
Elena
Это специально у статьи стиль такой, безграмотной деревенской бабки?
Лилия
бабок таких уже давно в природе нет))) А у автора головка совсем бо-бо)))
Любовь Оникиенко
Да, уж... Каким то дурацким языком написано. Читать неприятно.

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