Как дочку от её же мужа спасала

5МИНУТКАРаботаКак дочку от её же мужа спасала Одна дочку замуж выдала недавно. А до свадьбы-то наревелась. Так с лицом опухшим за столом праздничным и сидела.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVera DobryaginaАллё, гараж, вы что там, после вчерашнего не проснулись ещё? Или у вас День Сурка? Хватит старые посты повторять.ElenaЭто специально у статьи стиль такой, безграмотной деревенской бабки?Лилиябабок таких уже давно в природе нет))) А у автора головка совсем бо-бо)))Любовь ОникиенкоДа, уж... Каким то дурацким языком написано. Читать неприятно.Комментировать
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