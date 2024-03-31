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В Бобруйске мужчина попытался взорвать дом, в котором находилась его бывшая возлюбленная.

В Бобруйске мужчина попытался взорвать дом, в котором находилась его бывшая возлюбленная.

Скриншот видео Следственного комитета28 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске мужчина из-за ревности и обиды попытался взорвать дом, в котором находилась его бывшая возлюбленная и ее бывший супруг, к которому вернулась женщина.

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