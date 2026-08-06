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В Минпросвещения поддержали устную часть ЕГЭ по истории к 2030 году

В Минпросвещения поддержали устную часть ЕГЭ по истории к 2030 году

Эксперт Минпросвещения Карина Сижажева заявила РИА Новости, что устная часть ЕГЭ по истории повысит качество образования и сформирует у выпускников востребованные навыки, позволив уйти от зубрежки к осмысленному диалогу о прошлом.

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