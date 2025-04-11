Овечкин о том, за кого сыграет в матче КХЛ с НХЛ: у меня контракт с "Вашигтоном"

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин ответил на вопрос, за кого сыграет в возможном матче хоккеистов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) КХЛ и НХЛ, если "Вашингтон" встретится с московским "Динамо".