Овечкин о том, за кого сыграет в матче КХЛ с НХЛ: у меня контракт с "Вашигтоном"

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин ответил на вопрос, за кого сыграет в возможном матче хоккеистов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) КХЛ и НХЛ, если "Вашингтон" встретится с московским "Динамо".
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