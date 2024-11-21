Рост есть: бережливое производство ускорило процессы на предприятиях в 2 раза

Автоматизация процессов производственного анализа, инициированная участниками нацпроекта "Производительность труда" после завершения участия в первом этапе программы, сокращает время выполнения операций в среднем в 2 раза и приносит дополнительную прибыль.
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