Упсала-Цирк x кафе «Мечтатели»

Новый булочный эксперимент гастрономического кафе «Мечтатели», на этот раз с любимейшим петербургским проектом Упсала-Цирком — отличный шанс посмотреть на мир вокруг по-новому, попробовать классную выпечку и поддержать тренировки юных артистов.