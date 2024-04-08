Упсала-Цирк x кафе «Мечтатели»

Новый булочный эксперимент гастрономического кафе «Мечтатели», на этот раз с любимейшим петербургским проектом Упсала-Цирком — отличный шанс посмотреть на мир вокруг по-новому, попробовать классную выпечку и поддержать тренировки юных артистов.
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