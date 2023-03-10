Буффон – лучший вратарь с 1987 года по версии IFFHS, Касильяс – 2-й, Нойер – 3-й, Куртуа – 8-й

Джанлуиджи Буффон возглавил рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года по версии IFFHS. Международная федерация футбольной истории и статистики основывала свой выбор на списках лучших голкиперов года, которые она составляла с 1987 года.
Популярные статьи
- Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
- Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью жертвам землетрясений в Турции и Сирии
- Пиоли про 1:2: «Фиорентина» играла лучше «Милана». Но это не из-за того, что мы думали о «Тоттенхэме»
Свежие комментарии