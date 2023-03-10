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Буффон – лучший вратарь с 1987 года по версии IFFHS, Касильяс – 2-й, Нойер – 3-й, Куртуа – 8-й

Джанлуиджи Буффон возглавил рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года по версии IFFHS. Международная федерация футбольной истории и статистики основывала свой выбор на списках лучших голкиперов года, которые она составляла с 1987 года.

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