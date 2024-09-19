Русские бойцы под Торецком спасли отчаявшегося командира ВСУ от самоубийства

Военнослужащие ВС России взяли в плент командира ВСУ, который собирался покончить с собой.Командир отделения 150-й ОМБр ВСУ Виктор Павлуш был взят в плен в тот момент, когда он собирался покончить жизнь самоубийством.
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