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Русские бойцы под Торецком спасли отчаявшегося командира ВСУ от самоубийства

Военнослужащие ВС России взяли в плент командира ВСУ, который собирался покончить с собой.Командир отделения 150-й ОМБр ВСУ Виктор Павлуш был взят в плен в тот момент, когда он собирался покончить жизнь самоубийством.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
И при этом, по свидетельству пленных ВСУ, им дан приказ расстрелиать наших пленных, всех до одного! А наши их пленных кормят, лечат, в палате телевизор есть, даже по тел. показывали...
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