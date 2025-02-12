Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 064 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    Выдворяют - ах-а-ах... Какая трагедия...... ай-яй-яй.....  А где ты был все эти годы?... Ты же с семи лет в России?.....Многодетного отца...
  • Ольга Скобликова
    Я думаю, они найдут этот момент, да не один, хвостиками так вилять будут, что как бы эти хвостики не отвалились!Европу не уведоми...
  • ИРИНА МАЛЫШЕВА
    Все какие то крайности. Ну за 15 лет можно было все бумаги исправить. Просто плевали они на эти бумаги пока жареный п...Многодетного отца...

Тайна трех взрывов на танкере "Коала". Пробоины 4 на 2 метра, но главное - атаки БЭКов

Тайна трех взрывов на танкере "Коала". Пробоины 4 на 2 метра, но главное - атаки БЭКов

По данным источников, прежде чем раздались взрывы на танкере "Коала" в Усть-Луге, в окрестностях порта шёл бой: пограничные катера вели огонь по неким надводным объектам – по всей видимости, по морским беспилотникам или по диверсантам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх