В РПЦ разнесли крещенские гадания: Бред сивой кобылы, как и гороскопы

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) призвал россиян не заниматься гаданием, которое часто практикуют накануне православного праздника Крещения.
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