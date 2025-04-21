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«Белый графит» поможет электрокарам ездить втрое дольше

«Белый графит» поможет электрокарам ездить втрое дольше

Сотрудники МИСИС получили новый материал из нитрида бора, который также называют «белым графитом». Он способен вместить в три раза больше водорода, чем самые емкие на сегодня металл-органические каркасы (пористые полимеры), и практически на порядок превышает возможности активированного угля, который тоже используют сейчас для этих целей.

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