Миробесие и хорошая Америка мистера Трампа

Юрий Ильинов

Отмена санкций в обмен на заключенных: Минск и Вашингтон могут заключить грандиозную политическую сделку – NYT США и Беларусь в ближайшее время могут заключить «грандиозную сделку». Об этом пишет американская газета The New York Times. По информации издания, речь идет об освобождении Минском так называемых политических заключенных в обмен на ослабление американских санкций. Лукашенко в рамках сделки освободит множество политических заключенных, в том числе видных. Взамен США ослабят санкции против белорусских банков и экспорта калия, ключевого ингредиента удобрений, основным производителем которых является Беларусь – публикует NYT подробности готовящегося соглашения. При этом автор публикации добавляет, что соответствующее предложение президенту Беларуси сделал американский дипломат Кристофер Смит, который приезжал в Минск, чтобы забрать трех «политических заключенных» – американца и двух белорусов, которые были освобождены в рамках договоренностей между США и РФ об обмене заключенными. Напомним, РФ несколько дней назад освободила осужденного за контрабанду наркотиков Марка Фогеля, получив взамен отбывавшего тюремный срок в США Александра Винника. При этом СМИ сообщали, что Минск также участвовал в этой сделке. Стоит отметить, что на сделку с Беларусью США, по информации NYT, готовы пойти не просто так. Одной из целей, которые в данном случае преследует Вашингтон, является вывод Минска из сферы влияния Москвы. Очевидно, что одним только ослаблением санкций добиться этого не получится, но, если первый шаг будет сделан, могут последовать и другие.