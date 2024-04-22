Hendrik Schmidt/dpa/Globallookpress Шольц, немецкий канцлер, заявил, что эпоха ископаемого топлива уходит.
Шольц попрощался с ископаемым топливом: "Уходит эпоха"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Даже волосы покинулп тупую бошку Щольца!
Ответить
11 час.
Eduard
К сожалению демократия приводит к власти трепачей и дебилов!
Ответить
11 час.
Леонид Попивняк
....дебилоид!!!))))...все мировые эксперты в один голос говорят что "зелёная энергетика" может максимум покрыть 8% потребностей населения планеты......
Ответить
9 час.
Свежие комментарии