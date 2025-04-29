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Трое мужчин надругались над девушкой в торговом центре в Москве

Трое мужчин надругались над девушкой в торговом центре в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Трое мужчин надругались над 18-летней девушкой на востоке Москвы. Как сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ, инцидент произошел 26 апреля в одном из торговых центров.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... кастрация и утилизация, публично... в ближайшие 30 лет в этом районе подобного не будет...
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16 час.
d
demyr150648
Интересно, какая реакция была бы у властей, если бы девушкой были дочери Путина. Пока он равнодушно молчит и допускает легко такие преступления.
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15 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Когда бандиты изнасиловали внучку Брежнева, он приказал отрезать насильникам детородные органы. Некоторые при этом умерли. Почнму насильникам, педофилам не отрезают детородные органы?
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6 час.
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