Трое мужчин надругались над девушкой в торговом центре в Москве

ВВ Владимир Витковский ... кастрация и утилизация, публично... в ближайшие 30 лет в этом районе подобного не будет...

d demyr150648 Интересно, какая реакция была бы у властей, если бы девушкой были дочери Путина. Пока он равнодушно молчит и допускает легко такие преступления.