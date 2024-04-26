Мигранты - угроза распада страны. Патрушев ответил системным либералам

Erl Schweizer

Прямая угроза распада страны - неадекватность решений власти. Все без исключения руководители страны допускали ранее и допускают сегодня такие неадекватные решения. Некоторые из них: программа КПСС о построении коммунизма за 20 лет от 1961 года. Навешали населению лапшу, воодушевили молодое поколение, а через 20 лет словно крысы забились в норы на время, потом опять повылазили и поперли с перестройками, надстройками, переделками типа мы за прогресс. Кто-нибудь извинился за лапшу о построении коммунизма? Вопрос риторический. Про девяностые царства воров, хаоса, предательства говорить не стану: есть еще люди пережившие этот идиотизм власти. Что делал в это время коммунистический Китай? Работали не покладая рук, приговаривали к смертной казни конченных ворюг, мало базарили, но очень много и целенаправленно на увеличение производства, насыщения голодной страны продуктами питания работали, а главное - не разваливали страну, бились за каждый клочок земли, не какали на предков, не сваливали свои проблемы на кризисы, чьи-то происки, сохраняли и укрепляли политическую систему. Какие уроки извлекла России за сто лет? Терять в битвах с англосаксами десятки миллионов своих сограждан, потом кидаться снова с распростертыми объятиями в объятия врагов, прощать им все преступления, насыщать сырьем для производства, наращивания мощи, чтобы дать им очередной шанс на движение на восток (Drang nach Osten). Где заученные историей уроки? Где память о замученных в концлагерях воинах СССР? Все прощено, евреям Ленинграда компенсации, русским и другим народам ноль. Россия - щедрая душа ... . Простите предки нас за такую щедрость, за щедрость такой ценой, за гибель тысяч деревень, колхозов, совхозов. Еще раз: есть академия наук - в ней должны работать академики, а не размазня. Есть Дума, Сенат - в них должны работать специалисты, а не фигуристы, политические жонглеры, фокусники а-ля Нарусова от Тывы. Есть авторы музыки, кино, спектаклей, ролей - они обязаны получать вознаграждение только свой конкретный труд, а не облагать благодаря вороватым указам производственников. Есть президент, министры - они обязаны создавать, укреплять политическую систему, а отговорки типа нас обманули считать провалом своей работы с обязательным исключением на веки вечные из возможностей работать чиновником любого уровня. Препятствия были, есть и будут всегда, но, если забрался наверх, умей предвидеть ход событий или увольняйся. Конкретный пример дури в Единой России сегодня: изучите, кому надо, факты коррупции, нарушения ПДД с лишением прав за пьяную езду главы Колыванского района Новосибирской области, одновременно главы местного отделения единороссов, главы комиссии за трезвую езду на дорогах, липового преподавателя местного аграрного колледжа, официально обвиненного в коррупции Артюхова Евгения Геннадьевича. Есть покровители - все похрен, как был главой, так и остается. Нужна система правления, нужна честь, нужна ответственность, нужна совесть, необходимо зрение на всех людей, а не только на "выдающихся" и "неповторимых". 150 миллионов человек имеют одинаковые органы питания, органы зрения, все другие органы, пора прекращать загонять их в национальные, имущественные, финансовые клетки в зависимости от дури националистов, напыщенных хапуг, вороватых чиновников и лицемерной части депутатов и сенаторов. Послушный, но не способный противостоять дури депутат - тот же враг, но только среди своих.