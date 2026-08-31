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Рязанские новости

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В Санкт-Петербурге теракт, где погиб рязанец, устроила девушка

Стало известно, кто устроил теракт в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный из Рязани.24-летняя девушка положила бомбу под автомобиль рязанского военного.

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