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Кристобаль Паррало: «Куман заслужил дальше работать в «Барсе». Он пришел в трудное время»

Бывший футболист «Барселоны» Кристобаль Паррало поделился мнением о тренере Роналде Кумане. «Он, несомненно, заслужил возможность дальше работать [в «Барселоне»].

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