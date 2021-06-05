Кристобаль Паррало: «Куман заслужил дальше работать в «Барсе». Он пришел в трудное время»

Бывший футболист «Барселоны» Кристобаль Паррало поделился мнением о тренере Роналде Кумане. «Он, несомненно, заслужил возможность дальше работать [в «Барселоне»].
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