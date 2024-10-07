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Штраф могут ввести в России за оскорбление педагогов

Штраф могут ввести в России за оскорбление педагогов

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, депутат Александр Терентьев и глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов в ближайшее время внесут в Госдуму РФ законопроект о введении административной ответственности за оскорбление педагогов.

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