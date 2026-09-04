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Газета.ру

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Милей: Аргентина введет санкции против компаний, добывающих нефть на Мальвинах

Милей: Аргентина введет санкции против компаний, добывающих нефть на Мальвинах

Аргентина введет санкции против компаний, добывающих нефть на Мальвинских (Фолклендских) островах. Об этом сообщил президент Хавьер Милей, обращаясь к нации, передает РИА Новости.

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