Президенты Азербайджана и Лаоса не приедут на парад Победы в Москву

Президент Лаоса заболел коронавирусом, а Ильхам Алиев будет отмечать 102-ю годовщину Гейдара Алиева. Два иностранных лидера отказались от поездки в Москву на мероприятия, приуроченные к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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