Президенты Азербайджана и Лаоса не приедут на парад Победы в Москву

Президент Лаоса заболел коронавирусом, а Ильхам Алиев будет отмечать 102-ю годовщину Гейдара Алиева. Два иностранных лидера отказались от поездки в Москву на мероприятия, приуроченные к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.