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Стало известно, когда США приняли решение об ударах ATACMS по Брянской области

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение о нанесении ударов ракетами ATACMS вглубь России, включая Брянскую область, еще до завершения президентских выборов, пишут «Брянские новости» со ссылкой на слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

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