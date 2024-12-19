Стало известно, когда США приняли решение об ударах ATACMS по Брянской области

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение о нанесении ударов ракетами ATACMS вглубь России, включая Брянскую область, еще до завершения президентских выборов, пишут «Брянские новости» со ссылкой на слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.