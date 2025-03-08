Скандал в продуктовых сетях: опасные масло и творог от известных производителей Ирэн ОрлонскаяСовсем недавно в российских федеральных сетях, включая такие крупные ритейлеры, как «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О’КЕЙ», «Верный» и «Семишагофф», было обнаружено значительное количество фальсифицированной молочной продукции.