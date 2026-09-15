В Казани за один день заменили аварийный участок водопровода 44-летней давности

Фото: пресс-служба МУП «Водоканал» В столице Татарстана за один день полностью заменили проложенный 44 года назад, в 1982-м, изношенный участок водопроводной сети около дома №11/52 по улице Кул Гали.
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