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Мир уперся в трехлетнюю очередь за компонентами для фабрик чипов — некоторые детали приходится ждать 40 месяцев

Мир уперся в трехлетнюю очередь за компонентами для фабрик чипов — некоторые детали приходится ждать 40 месяцев

Новый дефицит на фоне стремительного роста индустрии ИИ На фоне бурного роста искусственного интеллекта возник дефицит не только чипов и памяти, но и оборудования для их производства.

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