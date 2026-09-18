Мир уперся в трехлетнюю очередь за компонентами для фабрик чипов — некоторые детали приходится ждать 40 месяцев

Новый дефицит на фоне стремительного роста индустрии ИИ На фоне бурного роста искусственного интеллекта возник дефицит не только чипов и памяти, но и оборудования для их производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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