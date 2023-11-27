День морской пехоты России – 2023: история праздника "черных беретов"

Виталий Невар/ТАСС В России 27 ноября отмечают День морской пехоты. "Черные береты" выполняют сложнейшие боевые задачи – оборона военно-морских баз и важнейших береговых объектов, они сражаются с диверсантами и занимаются охраной судов Военно-морского флота в дальних походах.