30 советников НАТО прячутся под Курском. Алиев узнал от США, что СБУ "сбила" самолёт AZAL. Матвиенко летит в Баку: Горячая сводка СВО

Николай Буглов

Очищать нужно российские земли от скверны, пусть там советники НАТО, или какие-то другие "типа невиноватые", все они пособники нацистов, а значит достойны стоять у стенки, а не коптить небо. Нужно помнить, что каждый освобожденный террорист - убийца, и отпуская их, значит увеличивать ряды русофобов и террористов. Этого нельзя допускать.