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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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30 советников НАТО прячутся под Курском. Алиев узнал от США, что СБУ "сбила" самолёт AZAL. Матвиенко летит в Баку: Горячая сводка СВО

30 советников НАТО прячутся под Курском. Алиев узнал от США, что СБУ "сбила" самолёт AZAL. Матвиенко летит в Баку: Горячая сводка СВО

Отчаянное сопротивление ВСУ на Курщине стало понятным. Бизнес и криминал послали мэра Харькова. Пришло время Алиева извиняться перед Москвой.

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Комментарии
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Николай Буглов
Очищать нужно российские земли от скверны, пусть там советники НАТО, или какие-то другие &quot;типа невиноватые&quot;, все они пособники нацистов, а значит достойны стоять у стенки, а не коптить небо. Нужно помнить, что каждый освобожденный террорист - убийца, и отпуская их, значит увеличивать ряды русофобов и террористов. Этого нельзя допускать.
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5 час.
Гулька
Матвиенко полетела? Совсем с катушек слетела баба, желая усидеть на теплом месте...
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4 час.
Ч
Чужестранка
Эти 30 офицеров НАТО, видимо, должны погибнуть. Президент заявил, что наёмники не попадают под действие Конвенции о военнопленных. Вывозят из Суджанского района гражданское население - почти одни старики: измотанные, голодные, раненные, говорить и ходить не могут. Ну как тут проявлять милосердие к этим воякам?
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4 час.
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