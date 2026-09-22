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Регионы России

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Клиенты WB Банка смогут снимать наличные и пополнять карты без комиссии в банкоматах ВТБ

Клиенты WB Банка смогут снимать наличные и пополнять карты без комиссии в банкоматах ВТБ

Клиенты WB Банка получили возможность снимать наличные и пополнять карты без комиссии в сети банкоматов ВТБ с лимитом бесплатного снятия до 500 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе банка.

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